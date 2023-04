Samotni ojcowie walczą o kontakt z dziećmi

Moja się że mną rozwiodla jak syn miał niecały rok będąc w ciąży w 8 miesiącu z drugim dzieckiem. Sądownie ustaliłem wizyty 2 razy w tyg.



Powiem wam że przez to że tak wcześnie to wybuchło nie czuje prawie relacji z tymi dziećmi. Oczywiście place alimenty przychodzę bawie się z nimi ale nie mam tego rozdarcia jak bym poświęcił 4 lata na opiekę i wtedy bylo by odcięcie.