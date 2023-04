Przy autach co nie ma widoczności do tyłu powinien być obowiązkowy sygnał dźwiękowy podczas włączania biegu wstecznego.Przydała by się też niebieska lampa taka jaką montują do wózków widłowych.

Ale jak obydwie strony nie będą miały się na baczności to nawet syrena alarmu pożarowego nie pomoże.