ruskie napadly na ukraine:

- europa odciela sie od surowcow i bierze tylko kilkukrotnie drozsze od US

- europa sie zbroi kupujac od US sprzet za setki miliardow USD

- Polska funduje ukraincom 500+, darmowa sluzbe zdrowia, wszelkie dodatki jak polakowi ktory przez cale zycie zaiwanial placac horrendalne podatki, szkolnictwo, oddaje wlasne czolgi i setki ton amunicji

- firmy wynosza sie z rosji

- rosja zbanowana w rozgrywkach sportowych



US napada Irak: Pokaż całość