Miliardowa strata NBP. Wiceprezes banku Marta Kightley wyjaśnia

Strata wynika z wyceny zagranicznych obligacji jakie są w skarbcu NBP-u. Obligacje są teraz niżej wyceniane. Ale póki ich nie sprzedają to nie mają straty.



To jak złoto w skarpecie. Dziś jest o 10 procent większa cena to masz teoretyczny zysk, a jak jutro o 10 procent spada to masz stratę. Ale faktyczny zysk, albo stratę bedziesz miał dopiero po jego sprzedaży.