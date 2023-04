Co ciekawe nie chodzi tu o ramadan a Eid, czyli święto kończące okres ramadanu. Eid to święto ofiarowania, gdzie muzułmanie świętują fakt że Abraham był gotowy oddać Bogu swojego syna Izmaela. To trochę jakby ktoś w Polsce wpadł na pomysł zrobienia matury w Wielkanoc. Jak mają dużą mniejszość to o co ta drama? O to, że państwo nie może zmienić dat egzaminu?