Ja tam Niemcy bardzo cenię, za wspaniałe produkty, w tym samochody, wszystko co mogę to Made in Germany kupuję. Za wspaniałe rasy psów jak jamnik czy owczarek niemiecki, za Siemensa, za Boscha, a nawet Hitler ( to Niemiec, nie żaden Austriak, bo Austriacy to Niemcy, szczególnie wtedy) miał wiele dobrych pomysłów, ale przesadził. Mojej kobiety dziadek był Niemcem, walczył pod Stalingradem, jeden z nielicznych co przeżył, tępił Bolszewizm tam