Kolejny raz to samo i znowu ludzie nie wiedzą o co chodzi- to ta sama kwestia co śmieciarki wyrzucające wszystko do jednego kubła. Zostało to już wyjaśnione.

Chodzi o to że niektóre firmy odbierające odpady dzielą frakcje surowców wtórnych dopiero we własnych sortowniach. To znaczy że mają podział tylko mieszane/wtórne, a następnie dopiero na zakładzie te wtórne segreguje się na szkło/plastik/metal/papier. Odpada przy tym konieczność posiadania specjalnych śmieciarek z kubłami, podziałem na