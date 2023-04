Typowe lewactwo: zamiast skupić się na tym że ktoś ma mniej i jak mu pomóc to przyczepmy się do tych, którzy mają więcej.



To nie same nierówności są problemem. Retoryka zmniejszania nierówności trafia do małych, zawistnych ludzi. No bo kto inny ma problem z tym że sąsiad ma iPhone'a a on sam tylko Xiaomi? Mówię tu o normalnych państwach a nie kongobałach w których żyje się na misce ryżu dziennie.