Ukraińcy kupują więcej elektryków niż Polacy. Zaskakujący raport

Wykopki chyba marzą o tym aby w czasie wojny zabierać wszystkim wszystko co mają.



W sumie to byłoby ciekawe jakby wykopkowy programista 20k uciekł swoim nowym mercedesem do Francji i tam by mu kazali oddać samochód aby kupić za niego broń.

Dodatkowo każdy by musiał oddać majatatek na rzecz państwa. Jarek z Mateuszem by się ucieszyli z ekstra milionów. Pewnie dużo sprzętu by kupili.... szkoda ze handlarz bronią umarł