24-latek usłyszał pukanie do drzwi i postanowił na szybko wymyślić, jak się schować przed policją. Gdy do mieszkania weszli funkcjonariusze wyszło na jaw mężczyzna dla niepoznaki ukrył się w łazience... wszedł do wanny i zarzucił na siebie ręcznik. "Kryjówka" okazała się nieskuteczna.