Ej wykopki, zdradzę wam sekret. Tacy z was stópkarze, bo was nie stać na kredyt, ale i tak za to zapłacicie. Bo sekretem jest to, że jak firmom i wynajmującym wzrośnie rata kredytu to to przezucą na osobę która jest na końcu łajcucha płacowego czyli was. Zapłacicie więcej za towar, i więcej za czynsz. A PiS i tak da 900+ z okazji wyższych stópek, więc inflacja wzrośnie. Tak że nie cieszcie się, Pokaż całość