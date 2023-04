Widzę większość nie rozumie, że to jest dla dobra młodych mężczyzn. I tak na studia się nie dostaną bo kobiety dostają dodatkowe punkty, więc młody facet może pójść na rok do woja, potem od razu do roboty by przepracować 45+ lat i zdechnąć dzień przed emeryturą tak by wszystkie młode Ł0tyszki mogły wyjechać do Rygi i bawić się.