Jeżeli supermiliarderom zabierze się 80% to nadal będą obrzydliwe bogaci.

(NIE MÓWIĘ O ZWYCZAJNIE DOŚĆ BOGATEJ ŚREDNIEJ KLASIE I BIEDNYCH, a o tych, których dzienne dochody przekraczają wielokrotnie to, co Kowalski zarabia przez całe życie)

Dlatego jeżeli już MUSZĄ zabierać, to zacznijmy od nich. Prezesi banków, szefowie wielkich korporacji, posiadacze pól naftowych etc.