jak moj dziadek umieral szpital kazał go sobie zabierać do hospicjum raz dwa żeby sie tylko pozbyć problemu, mnostwo ludzi umiera na raka w domu bo szpitale wypisują na siłę. A takie pisowskie śmiecie robią sobie prywatne hospicjum z oddziału ratunkowego. noz sie otwiera w kieszeni. Ale to jest bolzga - kraj upadły.