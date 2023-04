No przecież dopiero Cezary Tomczyk z KO powiedział, że w Polsce kobiety są na każdym kroku dyskryminowane, to jest oficjalne stanowisko KO.

Ja rozumiem temat aborcji, ale w pozostałych aspektach to jest wierutna bzdura. Ciekawi mnie tylko, czy oni robią to by podebrać elektorat Lewicy, czy na serio w to wierzą.