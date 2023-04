Pamiętam to. Postać ważna dla pokolenia ludzi, którzy go znali czy to tylko z telewizorni, czy to go widzieli na żywo podczas pielgrzymek. Dla całej reszty już tylko czysto historyczna i jak to zwykle bywa z ludźmi pełniącymi ważne funkcje kontrowersyjna. Ale trzeba przyznać jedno. Po II wojnie światowej to chyba jedyny Polak, który cieszył się tak dużym autorytetem wśród narodu.