To Polacy kupili 3k mieszkań w Hiszpanii rok temu, a Ukraińcy tylko 4275 w Polsce? I to w sytuacji, gdy wszyscy majętni ludzie, oligarchowie stamtąd wyjechali? Ja to myślałem, że te chociaż kilkanaście k rocznie kupują, a oni jakieś kilka tysi na miliony ludzi XD