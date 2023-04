Co ciekawe, artykuł sugeruje, że przemiana #!$%@? lewicowego julek (wyjątkow płatki śniegu) zaczęła się od amerykańskiej wersji Wykopu. Co ciekawe, u nas też coś takiego się zaczeło robić, tylko w przypadku Polski poszło w drugą stronę - konserwy wtedy panowały na wykopie, a polskie lewaki poszły na Reddita lub gruby FB.

"

Tumblr wylęgarnią toksycznych przekonań psychologicznych

Ostatnio słuchałem świetnego podkastu „The Witch Trials of J. K. Rowling”, który prowadziła Meghan Phelps-Roper. Pokaż całość