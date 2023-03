Matka klnie i wrzeszczy na dziecko. Postępowanie umorzono

Matka krzyczy na dziecko - wstrząsające nagrania. Pan Michał po rozwodzie nagrał, co dzieje się, gdy dzieckiem opiekuje się matka-nauczycielka. Dostarczył do sądu 160 nagrań z wulgaryzmami i agresją skierowaną do syna. Szokujące nagrania nie zrobiły na śledczych i sędziach wrażenia.