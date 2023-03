To była akurat jedyna pozytywna zmiana w służbie zdrowia w ostatnich latach. Zamiast musieć brać wolne co 3 miesiące, żeby 3 godziny czekać na wizytę u lekarza, która polega tylko na tym, że sprawdza moje wyniki badań krwi i moczu w komputerze, wypisuje recepty i ustala termin kolejnej wizyty, to teraz lekarz sam do mnie dzwoni, mówi jak wyniki, proponuje kolejny termin badań i mówi, że e-recepty mam już w systemie. Całość Pokaż całość