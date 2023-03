NaukA to nie wszystkO ale wielU tu komentującycH myśli inaczej. Dlatego nie ma szanS na lepsze zmianY z powodu tych co myślĄ, że długoletniA nauka czy stopień profesorski przeD imieniem jest wystarczającA na lepszE jutro. NiestetY to nie prawdA. Jak ktoś ma zapędY do krzywdzeniA innych to tylko wieloletniA nauka może pomóC z dużym prawdopodobieństweM na ukninięciE kary lub nawet wiedzY o tym, że to on/ona swoimi poczynaniami skrzywdziŁ czy skrzywdziłA wiele Pokaż całość