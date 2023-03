Cięcie kosztów. Panel dotykowy jest kilkakrotnie tańszy niż panel przycisków.

Przycisk/ przełącznik wielopozycycjny to kilkadziesiąt precyzyjnych małych ruchomych plastykowych i metalowych elementów, które trzeba zaprojektować, wyprodukować i złożyć do kupy. Zobaczcie ile lat VAG stosuje ten sam przełącznik świateł mijania. Do tego przełącznika trzeba jeszcze pociągnąć wiązkę kabli i mamy przynajmniej kilka mb przewodu do jednego włącznika.

Dotykowy ekran wystarczy do sterowania całym samochodem. Zamiast przewodów sygnał może być transmitowany bezprzewodowo do Pokaż całość