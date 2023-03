O przewałach i pedofilii w KK czytałem w "Nie" jakieś ćwierć wieku temu. Od tego czasu rządziły Polską wszystkie opcje polityczne. Nikt niczego z tym nie zrobił. Nawet Miller z SLD idący po władzę z hasłami ukrócenia swawoli katabasów, po wygranych wyborach rzucił się do całowania biskupich pierścieni. Jesli chodzi o stosunek do KK, to wszyscy politycy są tym samym wujem robieni.