Jest tu jakiś miłośnik bawołów czy innych słoni?

Co by zrobiło stado gdyby jakaś słonica stwierdziła, że od dzisiaj to nie jest pewna czy jest słoniem czy zebrą, zaczęła chodzić na trąbie a nie na nogach, zamiast trawy wcinać śledzie, pomalowała łeb na różowo a na zaloty samca alfa zaczęła biegać w kółko i krzyczeć jestem HE HE a nie SHE.

Bo tak myślę, że wyjeb$%#^li by to ze stada i zdechła Pokaż całość