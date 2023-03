można się rozejść. wyborcy tych #!$%@? z PiSu już wiedzą swoje. w tej całej swojej wiedzy z dzisiejszych wiadomości zapominają, że jakaś pedofilia miała miejsce w kosciele itp. jedyne co zakodowali to, że żółta #!$%@? jest szkalowania i w PO jest pedofilia. a i jeszcze to, że po chce zakryc sprawę z tym synem posłanki.