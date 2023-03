Pokaż całość

Walczy jedna partia Konfederacja - starsi i mądrzejsi mają jednak sposoby by swoich poddanych ogłupieńców nastroić rzygowinami mentalnymi, by goje sami się tępili.To nie kobiety dbają o siebie, bo kobiety udzielają się w polityce i we władzach, jedna na sto mężczyzn. To marksiści wdrażają patent "jak niszczyć wrogą cywilizację chrześcijan wywodzących się z Europy". Głupcy jeszcze im biją brawo jak dbają o społeczeństwa gojów. Ileż zasiłków. Ileż wspierania kobiet.