Niesamowite, normalnie jak nie w Polsce. Jednak się da zrobić coś dla obywatela. Moim zdaniem to bardzo fajna sprawa, wcześniej czekało się miesiąc na plastik. Jak robiłem prawko na motór to szlag mnie przez to trafiał, maszyna w garażu, egzamin zdany a ty marnujesz miesiąc sezonu bo muszą jakiś kawałek plastiki wydrukować.