TEn co założył ten temat nie zdaje sobie sprawy, że ogarnięci zdają sobie z tego sprawy iż nie tylko Orlen nas OKradał. WIedz, że ci co są całkowicie nie KUmaci nie potrafią nawet z WYkop korzystać więc docierasz tutaj w 98% do AMerykańskiej PRopagandy. 2% to inna PRopaganda i na pewno RUska PRopaganda nie stanowi tu więcej niż 1%. TO tylko AMerykańskie MAnipulacje wmawiają WAm, że RUska PRopaganda stanowi na WYkop 80%. Pokaż całość