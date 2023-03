Kryzys na rynku warzyw w Europie. Rosną ceny, towaru jest coraz mniej

Ten kryzys wywoływany jest chyba specjalnie, bo skoro towaru jest coraz mniej to na logikę nie powinno się niszczyć rolnictwa. Tymczasem Komisja Europejska nakłada kolejne kary, ciągle utrzymuje uprawnienia do emisji CO2, likwiduje hodowle bydła, nakazuje zalewać ziemie rolne i zastępuje żywność produkowaną w Europie importowanymi robakami. Wygląda to na jakiś rodzaj sabotażu.