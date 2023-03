Arcybiskup Pitrim z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej stwierdził, że gwałciciel może pójść do raju, jeśli wyrazi skruchę. - Zaś ofiara gwałtu, jeśli nie przebaczy swojemu oprawcy, trafi do piekła - dodał. To nie jedyna kontrowersyjna wypowiedź przedstawiciela prawosławnego kościoła.