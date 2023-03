Niezaprzeczalnie główną i najważniejszą przyczyną rewolucji seksualnej było pojawienie się tabletki antykoncepcyjnej. I było to wydarzenie tak ważne, że co raz częściej mówi się o tabletce antykoncepcyjnej jako o najważniejszym wynalazku XX wieku (a tych wynalazków było trochę). Oczywiście można na siłę przypisywać ideologie do wszystkiego, co nie zmienia faktu, że pojawienie się samej możliwości oddania kontroli nad poczęciem kobietom była rewolucyjna.