Nadchodzi zielony komunizm - lewacka wizja przyszłości Europy

Wszystko w zasięgu 15 min to coś złego xD? Jak wybierałem mieszkanie to właśnie sprawdzałem jakie udogodnienia będę miał w danej lokalizacji, czy będę miał blisko do sklepów, usług itp itd.... to mialo duzy wpływ na mój wybór i jakieś inwestycje na #!$%@? gdzie do sklepu spożywczego musiał bym się bujać ponad 20 min w jedną stronę odpadały. Przecież nikt nie chce marnować czasu na zbędne dojazdy... naprawdę nie rozumiem co jest Pokaż całość