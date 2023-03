Jprdl, człowiek głupiego ibupromu nie bierze chyba, że baniak tak nawala że już nie da się funkcjonować, a inni łykają leki jak cukierki tyko po to żeby schudnąć. Co kto lubi.

Najśmieszniejsze jest to, że i tak uja schudniesz na tych lekach, a nawet jak schudniesz to i tak przytyjesz szybko znowu bo bez zmiany swojego ŻYCIA wagi i tak nie utrzymasz. Nie sztuką jest schudnąć, sztuką jest niską wagę utrzymać i Pokaż całość