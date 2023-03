Wydawał się godnym zaufania starszym panem, ale to tylko pozory. Miał mroczną stronę. 81-letni Szwed przymilał się do dzieci i ich rodzin, a gdy dziewczynki czuły, że z jego strony nic nie grozi, zmuszał je do seksu. "W zamian" dawał im słodycze i pieniądze. Skazany na 3 lata więzienia