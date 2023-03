666 dni temu Polska ratyfikowała unijny Fundusz Odbudowy

4 maja 2021 Sejm większością głosów zgodził się na ratyfikację unijnego Funduszu Odbudowy

Unijny Fundusz Odbudowy to 390 mld euro dotacji i możliwość uzupełnienia ich pożyczkami do kolejnych 360 mld euro. Jednym z największych beneficjentów programu miała być Polska, która do końca 2023 r. (czas na wykorzystanie pieniędzy mamy do 2026 roku) miała otrzymać 23 mld euro w dotacjach oraz 34 mld euro pożyczek.