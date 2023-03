Rozwala mnie straszenie wilkami - gdy ataków wilków na ludzi w Polsce od 70 lat nikt nie odnotował podczas gdy o "pieskach" słyszy się niemal codziennie.



W USA statystyki też są ciekawe:

PAST 100 YEARS; reintroduction in the lower 48 in 1995

Fatal

United States (lower 48): 1 (pet wolf)

United States (Alaska): 2 (1 predatory, 1 rabid)

Canada: 2 (1 predatory, 1 captive)

Nonfatal

United States (lower 48): 3 (1 brain Pokaż całość