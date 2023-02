Pożar domu w Choroszczy. Nie żyją cztery osoby, w tym troje dzieci

Tutaj wrzucę dwa zdania komentarza do tych co mówią, że "milicja dobra i ciekawe do kogo zadzwonisz jak będziesz potrzebował pomocy".



A więc jak będziecie potrzebować pomocy, to przede wszystkim liczcie na siebie, milicja i tak prawdopodobnie nie przyjedzie na czas.