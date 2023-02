U nas psychiatria jest ostro zacofana i zamknięta na wszystkie nowe metody leczenia. Psychiatrzy to najchętniej tylko SSRI by przepisywali i koniec. Nie wiem czy to wina lekarzy, NFZ czy czego że tak ograniczają pewne leki albo nowe. I jak psychiatra by nawet przepisał to pozostaje tylko drogi import docelowy.