Polacy najgłośniej krzyczą o bojkocie rosji, a sami kupują ruską ropę płacąc za nią 40% ceny rynkowej, a sprzedają rodakom na stacjach po zawyżonych cenach.



Ale polak dopóki ma co do gara włożyć to lubi być ruchany przez państwo, które mówi mu co ma robić i myśleć.



PRL w Polsce upadł dopiero jak polak nie miał już nawet co włożyć do gara