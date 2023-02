Jedynie czego mi szkoda to to, że rynek div się chyba kurczy, bo laski przechodzą na jakieś onlyfansy. Poza tym NIECH JADO.



Większość kobiet prezentuje dzisiaj sobą takie standardy, że szkoda gadać. Jeśli ktoś czuje presje na to, że musi być związku, bo chce mieć dzieci czy rodzina krzywo patrzy, to ma problem. Ale jeśli ktoś chciałby zbudować wartościowy związek, to nic nie traci - ze współczesnymi kobietami to i tak bardzo Pokaż całość