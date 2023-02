W tym roku dużo jest nadpłat podatku i są one pokaźne – mówi Jarosław Szczepański. Zwraca zarazem uwagę, że szacowana kwota dopłat podatku spadła w tym roku (w porównaniu do zeszłego) z poziomu 2 mln zł do 1,2 mln zł. Jak to możliwe? To efekt „sprzątania” po uldze dla klasy średniej.