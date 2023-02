Liczba chorujących dzieci i młodzieży rośnie. Pomocy potrzebują tu i teraz, ale nie każdy może skorzystać z tej oferowanej w publicznej ochronie zdrowia. Kolejki do specjalistów długie - na psychoterapię czeka się od 7 do 8 miesięcy, a do psychiatry w niektórych miejscowości nawet 2 lata.