Wyprzedzanie pojazdu stojącego, czyli policjant wrabia ofiarę wypadku

W skrócie: kierowca omija z prawej pojazdy oczekujące by skręcić w lewo. Z naprzeciwka babka nie ustępuje mu pierwszeństwa skręcając w lewo. Geniusze z policji typują go jako sprawcę, fałszują szkic sytuacyjny we wniosku do sądu, zmyślają oświadczenie w jego imieniu, kłamią o wycofaniu zarzutów..