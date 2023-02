To „samobójstwo”

No i przecież o to chodzi. To niesamowite, od wielu już lat wprowadza się plany jawnie nakierowane na autodestrukcję ekonomiczną Europy, nikt tego za bardzo nawet nie ukrywa, a co jakiś czas ktoś z oburzeniem i wielkim zdziwieniem odkrywa, że te plany doprowadzą do ekonomicznej autodestrukcji. Jakby to było coś nowego, czy szokującego.Oczywiście po tym wielkim oburzeniu i tak nic nie wynika.