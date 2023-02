Ochojska się kompletnie odkleiła w czasie covida (albo wtedy się to ujawniło) i sama przejawiała faszystowskie zapędy.

Trzeba jednak odróżnić szkalowanie pisiorów od szkalowania Polski.

Szkalowanie Polski jest obrzydliwe.

Natomiast szkalowanie pisiorów to nie tylko obowiązek, ale wręcz przyjemność.

Niezależna (od rozumu) jest pisowską szczujnią i szambem. Oczywistym więc jest, że każdą krytykę pisokomuchów będą nazywać szkalowaniem Polski ich wyborcy (zwany przez Kurskiego ciemnym ludem, a przez Piotrowicza ludźmi nieinteligentnymi) to kupią.