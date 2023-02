slaba sluzba zdrowie? FACET co ty mowisz... Pojechalem z baba o 3ciej w nocy do szpitala okulistycznego bo cos sie wbilo w oko xd no i czekalismy do 7:30 na obluge. Rownie dobrze moglismy posiedzeic w domu do 7 i pojechac do okulisty... czasowo wyszlo by to samo. W tym kraju strach chorowac, bo musisz rzucic robote zeby cokolwiek ogarnac. Bedzie Magik, podejrzewam ze bedzie magik za 2 lata..