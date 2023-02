Szwecją od połowy października 2022 roku rządzi mniejszościowy prawicowy gabinet premiera Kristerssona z liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej w koalicji z Chrześcijańskimi Demokratami oraz Liberałami.

Pokaż całość

No oczywiscie, dumna czysta rasa nordycka tez ma swoj PiS. Hipokryci co z grup facebookwoych banuja wszystkich Polakow bez slowa, a niby ksenofobia to dla nich niewyobrazalna zbrodnia.a björnik niech sie nie fatyguje, i tak PiS na pewno zrobi z tym jakis przekret i sprzeda pod stolem