Wg EUROSTAT, chociaż kobiety i mężczyźni rozpoczynają edukacje w tym samym wieku, to mężczyźni idą do pracy wcześniej. Za to we wszystkich państwach UE to kobiety opuszczają dom rodzinny i wychodzą za mąż wcześniej niż mężczyźni. Panie żyją też znacznie dłużej niż Panowie (5,6 lat w EU vs. 8 w PL)