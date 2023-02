Rynek samochodów używanych w PL to jedna wielka patologia.

Z jednej strony łowFów okazji, co myślą, że oszukali system, bo kupili auto premium za 10% wartości z salonu.

Z drugiej strony profesjonalni ściemniacze-handlarze co wciskają i te gruzy.



A później ździwienie, bo byle guwno do BMW/ Audi, itp. kosztuje tyle co cała wypłata Janusza... Na liczniku realnie z 500k km+ kilka wypadków.



A swoją drogą sam kiedyś szukałem auta premium to w Pokaż całość