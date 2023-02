Proponuję normy emisji elektryka nadać w taki sposób by zbadać ile zanieczyszczeń wydała do atmosfery płonąca bateria.



Próbują nas przekonać że prąd do elektryka to tylko z wiatraka, PV czy ekologicznych pierdów przez rurkę z dupy to niech dealują z płonąca bateria.



A jeśli to bezpieczne to proponuję test jak z glifosatem. Postawić ważniaka przy płonącej baterii i kazać mu tym oddychać